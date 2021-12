La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé mai visto così: “Poi arrivano …” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ieri a La vita in diretta i telespettatori hanno visto un conduttore, Alberto Matano veramente fuori di sé come poche volte accade di vederlo. Ecco cosa è accaduto e quali sono i motivi dell’ira del giornalista calabrese. Alberto Matano fuori di sé Ieri Alberto Matano si è molto arrabbiato perchè una sua inviata, la giornalista Ilenia Petralcalvina è stata insultata mentre stava lavorando per la La vita in diretta. Ilenia Petracalvina si trovava in centro in provincia di Ancona dove vive l’uomo che è stato accusato di aver paleggiato la giornalista Greta Beccaglia . Ilenia Petracalvina, in apertura di collegamento, ha detto ad Alberto ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ieri a Laini telespettatori hannoun conduttore,veramentedi sé come poche volte accade di vederlo. Ecco cosa è accaduto e quali sono i motivi dell’ira del giornalista calabrese.di sé Ierisi è molto arrabbiato perchè una sua inviata, la giornalista Ilenia Petralcalvina è stata insultata mentre stava lavorando per la Lain. Ilenia Petracalvina si trovava in centro in provincia di Ancona dove vive l’uomo che è stato accusato di aver paleggiato la giornalista Greta Beccaglia . Ilenia Petracalvina, in apertura di collegamento, ha detto ad...

