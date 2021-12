La variante Omicron arriva negli Stati Uniti: identificato il primo caso in California (Di mercoledì 1 dicembre 2021) primo caso confermato di variante Omicron negli Stati Uniti. La persona contagiata dalla nuova mutazione è stata individuata in California ed era vaccinata con ciclo completo. La conferma di questo primo caso è arrivata dalle autorità sanitarie e dal consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci. Della persona positiva a Omicron si sa che ha viaggiato recentemente dal Sudafrica agli Usa, lo scorso 22 novembre, e che ha manifestato «sintomi lievi», come ha riportato lo stesso Fauci. La positività al Coronavirus è stata certificata il 29 novembre, una settimana dopo essere sbarcata negli States. Proprio il 29 novembre il presidente Usa Joe Biden, in un discorso al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021)confermato di. La persona contagiata dalla nuova mutazione è stata individuata ined era vaccinata con ciclo completo. La conferma di questota dalle autorità sanitarie e dal consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci. Della persona positiva asi sa che ha viaggiato recentemente dal Sudafrica agli Usa, lo scorso 22 novembre, e che ha manifestato «sintomi lievi», come ha riportato lo stesso Fauci. La positività al Coronavirus è stata certificata il 29 novembre, una settimana dopo essere sbarcataStates. Proprio il 29 novembre il presidente Usa Joe Biden, in un discorso al ...

