La variante gas su bollette | imprese e Pnrr

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel Regno Unito stanno saltando una dopo l’altra: l’ultima azienda ad andare in default è la Zog Energy che serve, o meglio serviva, 11.700 clienti. È l’ennesima compagnia elettrica che fallisce, la ventisettesima solo da settembre a oggi. Sui mercati il timore è che sia solo l’inizio di un fenomeno pronto a diffondersi anche in altri Paesi del Vecchio Continente. Può accadere anche in Italia: “Un caso simile ma meno grave si è recentemente verificato in Veneto”, racconta all’HuffPost Gianclaudio Torlizzi, esperto del mercato di materie prime ed energetiche e direttore generale della società di consulenza finanziaria T-Commodity, “dove una azienda energetica si è ritrovata sostanzialmente in crisi di liquidità”. La ragione è la seguente: si tratta di piccoli fornitori di energia che si fanno spazio nel libero mercato offrendo ai nuovi clienti contratti a prezzi vantaggiosi, se non ...