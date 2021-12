La Svolta: fuori concorso al Torino Film Festival (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viene presentato il 2 dicembre in anteprima fuori concorso alla 39a edizione del Torino Film Festival il Film La Svolta, esordio al lungometraggio di Riccardo Antonaroli. Chi compone il cast di “La Svolta”? Il cast è composto da: Andrea Lattanzi, Brando Pacitto, Ludovica Martino, Max Malatesta, Chabeli Sastre Gonzalez, Federico Tocci, e ancora, Tullio Sorrentino, Cristian Di Sante, Aniello Arena, Grazia Schiavo, Claudio Bigagli, con la partecipazione straordinaria di Marcello Fonte e un brano scritto e interpretato appositamente da Carl Brave. Di cosa parla “la Svolta”? La Svolta, prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema con Rai Cinema, è un racconto intimo e delicato di due solitudini che si incontrano: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Viene presentato il 2 dicembre in anteprimaalla 39a edizione delilLa, esordio al lungometraggio di Riccardo Antonaroli. Chi compone il cast di “La”? Il cast è composto da: Andrea Lattanzi, Brando Pacitto, Ludovica Martino, Max Malatesta, Chabeli Sastre Gonzalez, Federico Tocci, e ancora, Tullio Sorrentino, Cristian Di Sante, Aniello Arena, Grazia Schiavo, Claudio Bigagli, con la partecipazione straordinaria di Marcello Fonte e un brano scritto e interpretato appositamente da Carl Brave. Di cosa parla “la”? La, prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema con Rai Cinema, è un racconto intimo e delicato di due solitudini che si incontrano: ...

Advertising

InvernizziCarlo : @dayfootball1981 2/2 i procuratori /agenti FIFA è ormai fuori controllo? Si abusa delle plusvalenze? NNON POSSONO E… - Harryz46 : RT @seguitemi2021: Quindi tutto quel che fin'ora è saltato fuori era solo una sorta di metaspoiler e i vaccini non contengono nulla di stra… - GirolamoMaggio : RT @seguitemi2021: Quindi tutto quel che fin'ora è saltato fuori era solo una sorta di metaspoiler e i vaccini non contengono nulla di stra… - ResPubl79983835 : RT @seguitemi2021: Quindi tutto quel che fin'ora è saltato fuori era solo una sorta di metaspoiler e i vaccini non contengono nulla di stra… - razorblack66 : RT @seguitemi2021: Quindi tutto quel che fin'ora è saltato fuori era solo una sorta di metaspoiler e i vaccini non contengono nulla di stra… -