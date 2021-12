La storia del giornalista sospeso dalla CNN per aver aiutato il fratello ex governatore e molestatore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) sospeso a tempo indefinito dalla CNN: questo il destino di Chris Cuomo dopo che è stato accertato il fatto che ha aiutato il fratello Andrew Cuomo – accusato di molestie sessuali nei confronti del personale – in modi che hanno ampiamente violato l’etica giornalistica nel settore dei media. In particolare, la sua influenza è stata determinante nella preparazione della difesa del fratello maggiore poiché ha sfruttato le proprie fonti facendo ripetutamente pressione per ottenere informazioni sulle donne che hanno accusato o che avrebbero potuto accusare Andrew. Lo scorso marzo la conclusione delle indagini ha portato all’accusa di molestia di undici donne che hanno lavorato con lui. LEGGI ANCHE >>> Toscana Tv concede «un momento di riflessione e di pausa professionale» a Giorgio Micheletti La ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 dicembre 2021)a tempo indefinitoCNN: questo il destino di Chris Cuomo dopo che è stato accertato il fatto che hailAndrew Cuomo – accusato di molestie sessuali nei confronti del personale – in modi che hanno ampiamente violato l’etica giornalistica nel settore dei media. In particolare, la sua influenza è stata determinante nella preparazione della difesa delmaggiore poiché ha sfruttato le proprie fonti facendo ripetutamente pressione per ottenere informazioni sulle donne che hanno accusato o che avrebbero potuto accusare Andrew. Lo scorso marzo la conclusione delle indagini ha portato all’accusa di molestia di undici donne che hanno lavorato con lui. LEGGI ANCHE >>> Toscana Tv concede «un momento di riflessione e di pausa professionale» a Giorgio Micheletti La ...

