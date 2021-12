LA STAGIONE DELLA CACCIA | TAGLIATO IL FINALE PER PORTA A PORTA! IL REGISTA FURIBONDO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Questo no! Tagliati gli ultimi 20 minuti de “La” per far partire in orario? Altre spiegazioni non ci sono per quanto avvenuto ieri sera su Rai1. Uno dei capolavori di Andrea Camilleri è stato deturpato, tranciando la fondamentale partedove viene spiegata l’intricata vicenda. Rivolta dei telespettatori che si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dispiacere, a partire dalRoan Johnson. Ile sceneggiatore del film-tv del Maestro Camilleri, Roan Johnson, non ha nascosto lo stupore, condividendo sui social alcuni dei messaggi dei fictionari arrabbiati, giustamente. Il suo messaggio e poi a seguire alcuni telespettatori infuriati. Come si fa a commentare il fatto che in prima ...