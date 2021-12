La ruota panoramica di Firenze si illumina. I prezzi dei biglietti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Firenze, 1 dicembre 2021 - La ruota panoramica di Firenze è pronta a debuttare: alta 55 metri , nella serata di mercoledì ci sono state le prove dell'illuminazione. E moltissimi fiorentini, passando ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 dicembre 2021), 1 dicembre 2021 - Ladiè pronta a debuttare: alta 55 metri , nella serata di mercoledì ci sono state le prove dell'zione. E moltissimi fiorentini, passando ...

Advertising

qn_lanazione : La ruota panoramica di #Firenze si illumina. Tutto pronto per l'apertura - lisa_benzi : siamo stati sulla ruota panoramica anche se soffriamo di vertigini per fare una cosa romantica - rhapsvody : mio padre mi ha detto che stanno costruendo la ruota panoramica qui in città??spero che venga carina perché ci tengo… - giulycart : @Emma30564035 Sul mare secondo me la ruota panoramica era meglio. Buona serata Emma. Zena?????? - letteraemme_ : Ruota Panoramica, rimossa la palma di Piazza Cairoli -