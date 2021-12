La Roma perde un titolare in vista dell’Inter: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ammonizione, rimediata nella sfida del Dall’Ara tra Bologna e Roma, costa a Tammy Abraham la squalifica per il prossimo incontro di campionato contro l’Inter. Il giocatore, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nel recupero del primo tempo per un intervento in scivolata, giudicato falloso dal direttore di gara Pairetto. Brutte notizie per José Mourinho che, oltre all’assenza certa di Lorenzo Pellegrini, sfiderà il suo dolce passato senza il proprio attaccante titolare. POTREBBE INTERESSARTI: La formazione ufficiale del Napoli: la scelta di Spalletti su Mertens Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ammonizione, rimediata nella sfida del Dall’Ara tra Bologna e, costa a Tammy Abraham la squalifica per il prossimo incontro di campionato contro l’Inter. Il giocatore, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nel recupero del primo tempo per un intervento in scivolata, giudicato falloso dal direttore di gara Pairetto. Brutte notizie per José Mourinho che, oltre all’assenza certa di Lorenzo Pellegrini, sfiderà il suo dolce passato senza il proprio attaccante. POTREBBE INTERESSARTI: La formazione ufficiale del Napoli: la scelta di Spalletti su Mertens

Advertising

infoitsport : Roma, Mourinho perde anche Abraham: salterà l'Inter per squalifica - Fantacalcio : La Roma perde i pezzi: Abraham ed El Shaarawy salteranno l'Inter - vivoperlinter : #Mourinho perde i pezzi - zazoomblog : “Taglio in testa perde sangue”: paura durante Bologna-Roma - #“Taglio #testa #perde #sangue”: - nvisiblesuicide : Ovvio che era troppo bello. La Roma perde infatti. OK. Mi rifarò con #chilhavisto -