La necessità di vaccinare i bambini senza isterie (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Oggi Cts e Aifa decidono sulle regole per la vaccinazione anti-Covid ai bambini in Italia. Questa è la situazione in cui ci troviamo e la condizione specifica dell'età infantile. L'importante è che alla decisione seguano valutazioni serene da parte delle famiglie, senza scatenare il surplus di emotività che si nota ogni volta che le scelte riguardano i bambini. Il rischio per l'infezione, anche per loro, è alto, e i danni che provoca possono essere di lunga durata. Le vaccinazioni sono ritenute sicure in età pediatrica e i test sono stati condotti, velocemente, ma con rigore e su numeri sufficienti. E sono necessarie per completare l'argine alla diffusione del virus e sperare di uscire finalmente dalla pandemia. Serve, però, un ulteriore sforzo di sopportazione e di pazienza, perché si scatenerà il solito sbarramento violento, al ...

