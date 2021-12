La Miwa non si ferma, altra vittoria in trasferta: sbancata Avellino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMiwa non si ferma! Dopo il rinvio della gara di sabato a martedì 30 novembre per cause meteorologiche, il team guidato da Coach Parrillo ha ottenuto un’altra, importante vittoria in trasferta nella vicina Avellino. I biancoverdi di casa, guidati da Coach Marzullo, reduci da una sconfitta a Sala Consilina che ha impedito loro di andare oltre i quattro punti attuali in classifica, non sono riusciti a riscattarsi contro una compagine apparsa compatta e sicura di sé. L’ottima prestazione delle due ali Alunderis e Ordine ha permesso al team azzurroceleste di portarsi fin da subito in vantaggio. Ai 15 punti segnati da ciascuno si affiancano i 13 di Smorra, una certezza nella squadra beneventana. Non è bastata, dunque, la tripletta biancoverde formata dal ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonon si! Dopo il rinvio della gara di sabato a martedì 30 novembre per cause meteorologiche, il team guidato da Coach Parrillo ha ottenuto un’, importanteinnella vicina. I biancoverdi di casa, guidati da Coach Marzullo, reduci da una sconfitta a Sala Consilina che ha impedito loro di andare oltre i quattro punti attuali in classifica, non sono riusciti a riscattarsi contro una compagine apparsa compatta e sicura di sé. L’ottima prestazione delle due ali Alunderis e Ordine ha permesso al team azzurroceleste di portarsi fin da subito in vantaggio. Ai 15 punti segnati da ciascuno si affiancano i 13 di Smorra, una certezza nella squadra beneventana. Non è bastata, dunque, la tripletta biancoverde formata dal ...

