La Casa di Carta | in arrivo lo spin-off dedicato a Berlino | “La storia continua…”

E' stata annunciata l'uscita dello spin-off de La Casa di Carta dedicato a Berlino. La serie tv targata Netflix si appresta a concludersi con la seconda parte della quinta ed ultima stagione che sarà disponibile a partire dal 3 dicembre. Tra pochissimi, dunque, sapremo il destino dei protagonisti, Professore compreso. La notizia che sta però facendo chiacchierare in queste ore è un'altra e riguarda l'uscita dello spin-off. Tutto sarà incentrato su uno dei personaggi più amati della serie: Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Ad annunciare la novità è stato il profilo Instagram della serie. In un tweet troviamo scritto: Questa rapina potrebbe finire, ma la storia continua. Berlino: una nuova serie, in arrivo nel ...

