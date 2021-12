La Casa Bianca decorata per Natale, ecco l’albero di Biden (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sarà il primo Natale alla Casa Bianca di Joe e Jill Biden. Il presidente Usa e la first lady hanno voluto decorare tutta la residenza, Ufficio Ovale incluso, con 41 alberi. Sono serviti quasi due chilometri di nastro e oltre 10mila ornamenti per allestire la Casa della coppia presidenziale che ha intitolato le decorazioni “Regali dal cuore”. Tra gli addobbi anche una miniatura della Casa Bianca di pan di zenzero in onore di quanti lavorano contro il coronavirus. “Le cose che consideriamo sacre ci uniscono e trascendono le distanze, il tempo e persino le restrizioni di una pandemia: la fede, la famiglia e l’amicizia; l’amore per le arti, l’apprendimento e la natura; gratitudine, servizio e comunità; unità e pace – scrivono i Biden nel vademecum delle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sarà il primoalladi Joe e Jill. Il presidente Usa e la first lady hanno voluto decorare tutta la residenza, Ufficio Ovale incluso, con 41 alberi. Sono serviti quasi due chilometri di nastro e oltre 10mila ornamenti per allestire ladella coppia presidenziale che ha intitolato le decorazioni “Regali dal cuore”. Tra gli addobbi anche una miniatura delladi pan di zenzero in onore di quanti lavorano contro il coronavirus. “Le cose che consideriamo sacre ci uniscono e trascendono le distanze, il tempo e persino le restrizioni di una pandemia: la fede, la famiglia e l’amicizia; l’amore per le arti, l’apprendimento e la natura; gratitudine, servizio e comunità; unità e pace – scrivono inel vademecum delle ...

