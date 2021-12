La bufala della bambina morta a Sesto al Reghena dopo il vaccino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il modus operandi è sempre lo stesso: si inventano nomi, si trova una fotografia (magari semplicemente cercando su Google), si cerca sulla mappa una località in cui far “pascolare” questa bufala e la si dà in pasto ai social per portare avanti la propaganda anti-vaccinista. È successo in passato e si ripete anche oggi, con la vicenda – falsa – della bambina morta a Sesto al Reghena (in provincia di Pordenone) dopo aver ricevuto l’immunizzazione anti-Covid. E il piccolo Comune friulano è dovuto intervenire per mettere la parola fine su questa fake news. LEGGI ANCHE > La bufala della Commissione Europea che «ci vieterà di dire Natale» «La piccola G****** F***** uccisa dal siero sperimentale. È ufficiale: è si Sesto al ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il modus operandi è sempre lo stesso: si inventano nomi, si trova una fotografia (magari semplicemente cercando su Google), si cerca sulla mappa una località in cui far “pascolare” questae la si dà in pasto ai social per portare avanti la propaganda anti-vaccinista. È successo in passato e si ripete anche oggi, con la vicenda – falsa –al(in provincia di Pordenone)aver ricevuto l’immunizzazione anti-Covid. E il piccolo Comune friulano è dovuto intervenire per mettere la parola fine su questa fake news. LEGGI ANCHE > LaCommissione Europea che «ci vieterà di dire Natale» «La piccola G****** F***** uccisa dal siero sperimentale. È ufficiale: è sial ...

