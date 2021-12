La bomba dalla Nuova Zelanda: Alinghi parteciperà alla prossima America’s Cup (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il ritorno di Alinghi in America’s Cup: non è un titolo di un film ma un rumors di stampa che arriva da oltreoceano e che vuole un ritorno degli svizzeri nella competizione dopo un’assenza di 11 anni. A rivelare la notizia è New Zealand Herald, con un’esclusiva che sta rimbalzando in tutto il mondo. I dettagli parlano anche di un altro team che avrebbe già garantito la presenza, ma al momento non trapelano ulteriori dettagli. Alinghi all’America’s Cup: già pagata la quota d’iscrizione Alinghi invece avrebbe garantito la sua partecipazione appena reso noto il nuovo protocollo dell’America’s Cup, tra i cui punti spicca l’apertura a nuovi team. Il sindacato svizzero avrebbe già pagato la quota di iscrizione iniziale di 1,47 milioni di dollari per la partecipazione alla ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il ritorno diinCup: non è un titolo di un film ma un rumors di stampa che arriva da oltreoceano e che vuole un ritorno degli svizzeri nella competizione dopo un’assenza di 11 anni. A rivelare la notizia è New Zealand Herald, con un’esclusiva che sta rimbalzando in tutto il mondo. I dettagli parlano anche di un altro team che avrebbe già garantito la presenza, ma al momento non trapelano ulteriori dettagli.all’Cup: già pagata la quota d’iscrizioneinvece avrebbe garantito la sua partecipazione appena reso noto il nuovo protocollo dell’Cup, tra i cui punti spicca l’apertura a nuovi team. Il sindacato svizzero avrebbe già pagato la quota di iscrizione iniziale di 1,47 milioni di dollari per la partecipazione...

