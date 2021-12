Juventus | Morata e il gol ritrovato

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Nel nostro momento migliore, in quei 15 minuti, mi aspettavo che la squadra potesse rientrare in partita. Poi purtroppo abbiamo preso un gol che non possiamo permetterci di prendere. Quella rete ci ha tagliato le gambe, da lì è girata la partita”. Lo ha detto il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro la. “Nel secondo tempo siamo venuti fuori, ci abbiamo provato di più, ma il calcio vive di dettagli e siamo stati sfortunati – ha proseguito – Mi dispiace solo aver preso il secondo gol”.

Advertising

SkySport : ??? SALERNITANA-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Dybala (21’) ? #Morata (70’) ? SERIE A – 15^ giornata ?… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SalernitanaJuve 0-2: i bianconeri rialzano la testa grazie a Dybala e Morata [@romeoagresti] ???? - Gazzetta_it : La Juve riparte dai gol: Dybala e Morata a segno insieme. L’ultima volta? Nel 2015.... - fdrpzebra16 : RT @LiveBianconera: Buongiorno! La @juventusfc batte la #Salernitana all'Arechi con un gol di #Dybala e uno di #Morata Ne abbiamo parlato… - Edorsi53 : RT @gippu1: #SalernitanaJuventus E' appena la seconda volta in serie A che Dybala e Morata segnano nella stessa partita: era successo solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

Anche se nel corso del match tra Salernitana -ci sono degli episodi che hanno fatto ... Infine al 93 il rigore su, era rigore netto. Subito dopo aver battuto il rigore alto, Fourneau ha ...Lavince, ma non convince. I bianconeri tornano al successo dopo due ko consecutivi (contro ... A chiudere la pratica ci pensacon un tocco elegante. Nel finale c'è spazio anche per un ...SZCZESNY SV l'unico rischio è sul palo di Ranieri, per il resto la Salernitana non è mai pericolosa. CUADRADO 6,5 quando si libera dai compiti difensivi e può attaccare migliora notevolmente. Gioca co ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus analizza alcuni dati statistici relativi alla vittoria di ieri sera contro la Salernitana in campionato (2-0): "La Juventus ha tenuto la ...