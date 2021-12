Juventus indagata, l’intercettazione dei vertici: “Pensavamo di raggiungere il Real Madrid” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Pensavamo di raggiungere il Real, ma è stato comunque un sogno bellissimo”. È racchiusa in questa frase intercettata dagli uomini della Guardia di finanza, pronunciata da un big della dirigenza della Juventus e riportata dal Corriere della Sera, il senso di quanto accaduto nelle ultime stagioni. La risalita, i 9 scudetti consecutivi, l’all-in finanziario e sportivo tentato con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo dopo due finali di Champions League perse. E invece adesso i bianconeri si ritrovano stretti tra risultati sportivi deludenti e l’inchiesta della procura di Torino per quei 282 milioni di plusvalenze che l’aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello ritengono fittizie, frutto di ipervalutazioni di giocatori, e quindi ideate, sostiene l’accusa, per sistemare bilanci in sofferenza. In altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “diil, ma è stato comunque un sogno bellissimo”. È racchiusa in questa frase intercettata dagli uomini della Guardia di finanza, pronunciata da un big della dirigenza dellae riportata dal Corriere della Sera, il senso di quanto accaduto nelle ultime stagioni. La risalita, i 9 scudetti consecutivi, l’all-in finanziario e sportivo tentato con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo dopo due finali di Champions League perse. E invece adesso i bianconeri si ritrovano stretti tra risultati sportivi deludenti e l’inchiesta della procura di Torino per quei 282 milioni di plusvalenze che l’aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello ritengono fittizie, frutto di ipervalutazioni di giocatori, e quindi ideate, sostiene l’accusa, per sistemare bilanci in sofferenza. In altre ...

