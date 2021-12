Juventus, ecco come può finire l’inchiesta sulle plusvalenze (Di mercoledì 1 dicembre 2021) l’inchiesta sulle plusvalenze ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo calcistico; ecco le possibili conseguenze per la Juventus. Agnelli (Getty Images)Gli ultimi giorni hanno visto l’esplosione di una vera e propria bomba sul mondo del calcio; tutto è partito con l’ingresso della Guardia di Finanza alla Continassa per l’inchiesta, partita dalla procura di Torino, ai danni della Juventus. Il club bianconero è finito sotto indagine per il presunto reato di falso in bilancio e per delle plusvalenze fittizie che hanno messo in allarme gli inquirenti. Fin da subito si è capito di quanto la vicenda fosse seria; il tutto è stato poi confermato dalle intercettazioni telefoniche in cui sono venuti fuori dettagli piuttosto preoccupanti. Il primo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo calcistico;le possibili conseguenze per la. Agnelli (Getty Images)Gli ultimi giorni hanno visto l’esplosione di una vera e propria bomba sul mondo del calcio; tutto è partito con l’ingresso della Guardia di Finanza alla Continassa per, partita dalla procura di Torino, ai danni della. Il club bianconero è finito sotto indagine per il presunto reato di falso in bilancio e per dellefittizie che hanno messo in allarme gli inquirenti. Fin da subito si è capito di quanto la vicenda fosse seria; il tutto è stato poi confermato dalle intercettazioni telefoniche in cui sono venuti fuori dettagli piuttosto preoccupanti. Il primo ...

Advertising

Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - MarcoBellinazzo : Ecco alcune considerazioni sul tema #Plusvalenze #Juventus (per chi ha la pazienza di leggere): Il ricorso a plusva… - juventusfc : Il 2022 inizierà con un impegno molto importante per le @JuventusFCWomen ???La Supercoppa Italiana Femminile!… - salernotoday : Salernitana-Juventus: ammenda di 9mila euro per i Granata, ecco perchè - infoitsport : Juventus: ecco spiegate le 5 operazioni 'sospette' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score: Inter out, Fiorentina ok! ... goleada Milan, bene il Napoli ROMA, EMPOLI E JUVENTUS OK! Siamo nel vivo di questo mercoledì ... Tra i primi verdetti ottenuti, ecco che mettiamo in evidenza la netta vittoria della Roma contro il ...

Diretta Bologna Roma/ Streaming video tv: al Dall'Ara arbitra Luca Pairetto ... gli stessi di Fiorentina, Juventus e Lazio. La Roma, dopo aver vissuto un periodo di flessione ... Ecco la probabile formazione titolare del Bologna, schierata con il modulo 3 - 4 - 2 - 1: Skorupski; ...

Juventus: ecco spiegate le 5 operazioni "sospette" Virgilio Sport La Juve a trazione anteriore funziona! Che sia questo il giusto assetto? Ieri la Juve è scesa in campo con ben quattro attaccanti ed è riuscita a portare a casa il risultato. Svolta tattica in arrivo?

Juventus: ecco spiegate le 5 operazioni "sospette" La notizia riguardante l’inchiesta della Procura di Torino sulle presunte plusvalenze “fittizie” registrate dalla Juventus negli ultimi tre anni sta scuotendo il mondo del calcio italiano, considerato ...

... goleada Milan, bene il Napoli ROMA, EMPOLI EOK! Siamo nel vivo di questo mercoledì ... Tra i primi verdetti ottenuti,che mettiamo in evidenza la netta vittoria della Roma contro il ...... gli stessi di Fiorentina,e Lazio. La Roma, dopo aver vissuto un periodo di flessione ...la probabile formazione titolare del Bologna, schierata con il modulo 3 - 4 - 2 - 1: Skorupski; ...Ieri la Juve è scesa in campo con ben quattro attaccanti ed è riuscita a portare a casa il risultato. Svolta tattica in arrivo?La notizia riguardante l’inchiesta della Procura di Torino sulle presunte plusvalenze “fittizie” registrate dalla Juventus negli ultimi tre anni sta scuotendo il mondo del calcio italiano, considerato ...