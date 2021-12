Italia Domani a Napoli: «Il Recovery plan opportunità di recupero del divario Nord-Sud» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è tenuta oggi a Napoli, presso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi Federico II, la terza tappa dell?iniziativa ?Italia Domani ?... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è tenuta oggi a, presso il Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Università degli Studi Federico II, la terza tappa dell?iniziativa ??...

Advertising

fattoquotidiano : Forza Italia Viva vota per far affossare la legge sulle lobby - borghi_claudio : Domani iniziano i giorni delle aste di arte moderna e contemporanea. Prima di fare politica per me era una festa.… - GuidoDeMartini : ??????24-11-2021: GIORNO TRISTE PER LA LIBERTÀ IN ITALIA ???? DOPO I SANITARI anche gli insegnanti e le FF.OO. sono cos… - PE_Italia : ????Domani il Parlamento europeo rende omaggio a Valéry Giscard d'Estaing, presidente francese dal 1974 al 1981, sost… - Lucia05149332 : RT @fattoquotidiano: Forza Italia Viva vota per far affossare la legge sulle lobby -