Ita Airways, aumenti del 5% sugli stipendi: domani l’incontro tra compagnia e sindacati (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un aumento del 5% sullo stipendio, ma anche il ritorno dell’assicurazione sanitaria e una serie di altre migliorie a livello di welfare aziendale. E’ questo quanto la dirigenza di Ita Airways sarebbe pronta ad offrire a piloti e assistenti di volo per cercare di distendere il clima di tensione che si è creato da quando l’azienda ha preso il posto di Alitalia. Il passaggio tra le due compagnie – lo ricordiamo – non è stato di certo indolore per i lavoratori, che hanno dovuto accettare un contratto con stipendi decurtati di circa il 40% rispetto al passato: si tratta di contratti tra i più bassi della categoria, con importi inferiori a quelli delle compagnie low cost, con l’unico vantaggio di avere orari di lavoro meno penalizzanti. Per questo i sindacati, appoggiati da quasi tutta la totalità dei lavoratori, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un aumento del 5% sulloo, ma anche il ritorno dell’assicurazione sanitaria e una serie di altre migliorie a livello di welfare aziendale. E’ questo quanto la dirigenza di Itasarebbe pronta ad offrire a piloti e assistenti di volo per cercare di distendere il clima di tensione che si è creato da quando l’azienda ha preso il posto di Alitalia. Il passaggio tra le due compagnie – lo ricordiamo – non è stato di certo indolore per i lavoratori, che hanno dovuto accettare un contratto condecurtati di circa il 40% rispetto al passato: si tratta di contratti tra i più bassi della categoria, con importi inferiori a quelli delle compagnie low cost, con l’unico vantaggio di avere orari di lavoro meno penalizzanti. Per questo i, appoggiati da quasi tutta la totalità dei lavoratori, hanno ...

