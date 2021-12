Ischia | accoltellato durante una lite familiare | arrestato 25enne

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Unadi trasformarsi in tragedia ad. Infatti un uomo è statodal cugino: in manette un. Il coltello usatola(via Carabinieri di Napoli)I carabinieri dihannoun giovane incensurato di 25 anni con l’accusa di tentato omicidio.una, il ragazzo hail cugino di 32 anni, anche lui incensurato. Adesso il 32enne si ritrova ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato prontamente soccorso dagli operatori del 118. Infatti proprio gli operatori dell’ambulanza hanno avvertito i militari del Nucleo Operativo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ischia accoltellato

Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri della Compagnia dihanno arrestato in nottata un 25enne incensurato . I fatti che gli vengono contestati ...un giovane era stato. Gli ...in casa dal cugino: è graveAd Ischia un 25enne è stato arrestato per tentato omicidio in quanto ha inveito contro suo cugino colpendolo con un coltello.I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato per tentato omicidio un 25enne incensurato a Forio. Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 novembre, i militari del Nucleo Operativo e ...