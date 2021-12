“Io e lui…”. Belen Rodriguez rompe il silenzio, alla domanda diretta su Antonino ha risposto così (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I segni distensivi erano saltati agli occhi dei fan una decina di giorni fa, quando Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez, aveva commentato una foto di Antonino Spinalbese. Poi il gesto della showgirl argentina, un semplice like a una foto pubblicata su Instagram, ma che ovviamente aveva scatenato i fan della coppia. Un mese fa la coppia era piombata in crisi dopo un anno di amore e felicità. I due si sono conosciuti lo scorso anno per lavoro e da allora non si sono mai lasciati. Un’amore travolgente, che in pochi mesi ha portato la coppia a mettere al mondo la loro prima figlia, Luna Marì, nata l’11 luglio 2021. La crisi era stata annunciata sui social da alcuni esperti di gossip come Biagio D’Anelli, ora concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Rosica e Deianira ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I segni distensivi erano saltati agli occhi dei fan una decina di giorni fa, quando Cecilia, la sorella di, aveva commentato una foto diSpinalbese. Poi il gesto della showgirl argentina, un semplice like a una foto pubblicata su Instagram, ma che ovviamente aveva scatenato i fan della coppia. Un mese fa la coppia era piombata in crisi dopo un anno di amore e felicità. I due si sono conosciuti lo scorso anno per lavoro e da allora non si sono mai lasciati. Un’amore travolgente, che in pochi mesi ha portato la coppia a mettere al mondo la loro prima figlia, Luna Marì, nata l’11 luglio 2021. La crisi era stata annunciata sui social da alcuni esperti di gossip come Biagio D’Anelli, ora concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Rosica e Deianira ...

