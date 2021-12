Inter-Spezia, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La quindicesima giornata di campionato offre un Interessante scontro: Inter–Spezia. Le due compagini scenderanno in campo alle ore 18:30 allo Stadio San Siro in Milano. I nerazzurri sono in un buon momento e vogliono proseguire la striscia di successi che gli consente di essere sulla scia di Milan e Napoli. I partenopei sono distanti quattro punti e la squadra di Inzaghi non può permettersi di perdere punti. L’ultimo successo in casa del Venezia ha confermato ancora una volta le potenzialità e le qualità dei nerazzurri. Lo Spezia arriva a questa sfida da due sconfitte consecutive con Atalanta e Bologna, con la classifica che inizia a essere calda. La zona retrocessione è distante un solo punto e non è permesso sbagliare: ottenere anche solo un punto con l’Inter potrebbe essere un successo prezioso per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La quindicesima giornata di campionato offre unessante scontro:. Le due compagini scenderanno in campo alle ore 18:30 allo Stadio San Siro in Milano. I nerazzurri sono in un buon momento e vogliono proseguire la striscia di successi che gli consente di essere sulla scia di Milan e Napoli. I partenopei sono distanti quattro punti e la squadra di Inzaghi non può permettersi di perdere punti. L’ultimo successo in casa del Venezia ha confermato ancora una volta le potenzialità e le qualità dei nerazzurri. Loarriva a questa sfida da due sconfitte consecutive con Atalanta e Bologna, con la classifica che inizia a essere calda. La zona retrocessione è distante un solo punto e non è permesso sbagliare: ottenere anche solo un punto con l’potrebbe essere un successo prezioso per ...

