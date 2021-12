Inter, la strategia di Marotta: De Vrij sacrificato. Le ultime (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Inter finanzierà il mercato attraverso la cessione dei propri calciatori e Marotta potrebbe ora sacrificare De Vrij Lo ha rivelato l’a.d. Marotta: l’Inter si muoverà attraverso il player trading sul mercato come nuovo modello di sostenibilità. E il primo indiziato a partire la prossima estate in questo senso, stando a Tuttosport, potrebbe essere Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza nel giugno 2023 e per il momento è tutto fermo sul rinnovo. Se nulla dovesse sbloccarsi nei prossimi mesi, Marotta e Ausilio potrebbero aprire alla partenza dell’ex Lazio e mettere in cassa una cifra intorno ai 20 milioni di euro per finanziare nuovi colpi in difesa. De Vrij piace soprattutto in Premier League: sono attesi nuovi sviluppi e contatti con il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’finanzierà il mercato attraverso la cessione dei propri calciatori epotrebbe ora sacrificare DeLo ha rivelato l’a.d.: l’si muoverà attraverso il player trading sul mercato come nuovo modello di sostenibilità. E il primo indiziato a partire la prossima estate in questo senso, stando a Tuttosport, potrebbe essere Stefan de. Il difensore olandese è in scadenza nel giugno 2023 e per il momento è tutto fermo sul rinnovo. Se nulla dovesse sbloccarsi nei prossimi mesi,e Ausilio potrebbero aprire alla partenza dell’ex Lazio e mettere in cassa una cifra intorno ai 20 milioni di euro per finanziare nuovi colpi in difesa. Depiace soprattutto in Premier League: sono attesi nuovi sviluppi e contatti con il ...

Calciomercato Spal, futuro in Serie A per il bomber: Inter e Juve ko Un giocatore che sta ben figurando tra le fila della Spal potrebbe presto tornare in Serie A nella prossima finestra di calciomercato ...

