Infortunio Koulibaly: altra cambio forzato per gli azzurri (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli perde i pezzi in quel di Sassuolo: fuori anche Koulibaly per un problema fisico nella ripresa Il Napoli perde i pezzi al Mapei Stadium contro il Sassuolo. All’80’ è stato costretto a chiedere il cambio anche Koulibaly. Il senegalese dopo una sgroppata ad uscire dalla propria difesa si è accasciato a terra sentendo un dolore muscolare. Spalletti costretto ad un nuovo cambio e dentro Juan Jesus. Probabile problema al flessore della coscia dentro per il centrale azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli perde i pezzi in quel di Sassuolo: fuori ancheper un problema fisico nella ripresa Il Napoli perde i pezzi al Mapei Stadium contro il Sassuolo. All’80’ è stato costretto a chiedere ilanche. Il senegalese dopo una sgroppata ad uscire dalla propria difesa si è accasciato a terra sentendo un dolore muscolare. Spalletti costretto ad un nuovoe dentro Juan Jesus. Probabile problema al flessore della coscia dentro per il centrale azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Moixus1970 : RT @serieAnews_com: #SassuoloNapoli, si fermano #Koulibaly e #FabianRuiz, #Napoli che sfortuna - klittle54 : RT @napolista: Guai per il Napoli, porta a casa tre infortuni Nel corso della gara contro il Sassuolo sono usciti per infortunio Insigne,… - bluypsilon : RT @napolista: Guai per il Napoli, porta a casa tre infortuni Nel corso della gara contro il Sassuolo sono usciti per infortunio Insigne,… - napolista : Guai per il Napoli, porta a casa tre infortuni Nel corso della gara contro il Sassuolo sono usciti per infortunio… - Kataklinsmann : @The_Aktor Azz, allora l’infortunio di Koulibaly sarà più lungo del previsto. -