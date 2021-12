Infortunio Gosens, annata finita per il terzino dell’Atalanta (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Atalanta perde fino a fine anno Robin Gosens: il tedesco si è di nuovo fermato per il problema avuto già a settembre Tegola in casa Atalanta. La Dea perde fino alla fine dell’anno l’esterno Robin Gosens. Il tedesco ha accusato il riacutizzarsi del problema al bicipite femorale destro. Gosens salterà sicuramente le prossime due partite contro Napoli e Villareal, ma con ogni probabilità tornerà nel 2022. Inutile forzare per avere nuove ricadute. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Atalanta perde fino a fine anno Robin: il tedesco si è di nuovo fermato per il problema avuto già a settembre Tegola in casa Atalanta. La Dea perde fino alla fine dell’anno l’esterno Robin. Il tedesco ha accusato il riacutizzarsi del problema al bicipite femorale destro.salterà sicuramente le prossime due partite contro Napoli e Villareal, ma con ogni probabilità tornerà nel 2022. Inutile forzare per avere nuove ricadute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Igli19050018 : @MarcoReNer_azz Sono anche loro che dovranno avere timore di noi,che siamo molto forti. Gosens in Atalanta-Inter sa… - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #SerieA #Atalanta Nel giorno del match con il #Venezia brutte notizie per #Gosens, vittima di un… - MomentiCalcio : #Atalanta, che sfortuna per #Gosens! L’esterno tedesco ancora out per infortunio muscolare - infoitsport : Infortunio Robin Gosens, ricaduta per l'esterno dell'Atalanta: le news - Fprime86 : RT @SkySport: Atalanta, ricaduta per Gosens: si teme un nuovo lungo stop per il tedesco. Le news #SkySport -