Infortunio El Shaarawy, le condizioni dell'attaccante della Roma

Infortunio El Shaarawy, l'esterno della Roma abbandona anzitempo il campo del Dall'Ara. Ecco il motivo Pessime notizie in casa Roma. I giallorossi, contro l'Inter, potrebbero dover fare a meno anche di Stephan El Shaarawy, oltre che dello squalificato Tammy Abraham. L'esterno giallorosso ha accusato un dolore alla caviglia dopo essere caduto male in seguito a un contrasto aereo, abbandonando anzitempo la sfida con il Bologna.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Shaarawy Bologna - Roma, le formazioni ufficiali di Mihajlovic e Mourinho In difesa confermato Smalling, che gioca il terzo match da titolare consecutivo dopo l'infortunio. Sugli esterni gli ormai soliti El Shaarawy e Karsdorp, mentre in attacco Abraham e Zaniolo, con il ...

Probabili formazioni Bologna Roma/ Quote: l'ex Skorupski sfida Rui Patricio ... un altro infortunio per il centrocampista della nazionale, uscito al quarto d'ora della partita ...reparto a 4 a centrocampo della Roma dunque sono chance dal primo minuto per Karsdorp ed El Shaarawy ...

El Shaarawy infortunato: esce durante Bologna-Roma Goal.com El Shaarawy, infortunio al polpaccio in Bologna-Roma: al suo posto Shomurodov Dopo l'ammonizione di Abraham - che essendo diffidato salterà l'Inter- arriva un'altra brutta notizia per la Roma. Stephan El Shaarawy ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 50' per un problema ...

El Shaarawy infortunato: esce durante Bologna-Roma El Shaarawy è stato sostituito da Shomurodov al minuto 52: dopo un contrasto aereo, l'attaccante della Roma è ricaduto male, subendo un problema al polpaccio che dovrà essere v ...

In difesa confermato Smalling, che gioca il terzo match da titolare consecutivo dopo l'infortunio. Sugli esterni gli ormai soliti El Shaarawy e Karsdorp, mentre in attacco Abraham e Zaniolo.

Dopo l'ammonizione di Abraham - che essendo diffidato salterà l'Inter- arriva un'altra brutta notizia per la Roma. Stephan El Shaarawy ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 50' per un problema al polpaccio.

El Shaarawy è stato sostituito da Shomurodov al minuto 52: dopo un contrasto aereo, l'attaccante della Roma è ricaduto male, subendo un problema al polpaccio.