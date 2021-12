Infortunio Arnautovic, le condizioni dell’attaccante del Bologna (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Infortunio Arnautovic, l’attaccante austriaco costretto a lasciare il match Bologna-Roma dopo soltanto quindici minuti di gioco E’ durata soltanto 15 minuti la partita di Marko Arnautovic in Bologna-Roma. L’attaccante austriaco ha infatti dovuto abbandonare il terreno di gioco per Infortunio, lasciando spazio a Sansone. L’austriaco ha chiesto subito il cambio dopo un contrasto con Mancini. L’attaccante si è accasciato fuori dal campo di gioco per un probabile fastidio muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021), l’attaccante austriaco costretto a lasciare il match-Roma dopo soltanto quindici minuti di gioco E’ durata soltanto 15 minuti la partita di Markoin-Roma. L’attaccante austriaco ha infatti dovuto abbandonare il terreno di gioco per, lasciando spazio a Sansone. L’austriaco ha chiesto subito il cambio dopo un contrasto con Mancini. L’attaccante si è accasciato fuori dal campo di gioco per un probabile fastidio muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

