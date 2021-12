Infortuni Napoli | guai muscolari per Koulibaly | Fabian e Insigne La nota ufficiale

(Di giovedì 2 dicembre 2021) LorenzoRuiz e Kalidousi sono infortunati durante Sassuolo-: problemiper i tre calciatori. A specificarlo è unadel club sul sito. “Kalidouè uscito nel finale di Sassuolo-per un risentimento alla coscia sinistra. Sotituiti in precedenza anche(risentimento al polpaccio sinistro) eRuiz (risentimento alla coscia destra)” scrive ilsul proprio portale. Anche Luciano Spalletti ha commentato gli infortunati facendo capire che è quasi impossibile recuperaree Faibn Ruiz. Il tecnico delha analizzato anche il pareggio con il Sassuolo, ...

... ' Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo -per un risentimento alla coscia sinistra. Sostituiti in precedenza anche Insigne ( risentimento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (...Avanti di due reti dopo un'ora di gioco, ilsi fa riprendere nel finale dal Sassuolo che sfiora anche l'impresa di ribaltare un match che ... è tangibile: " Gli? Sono calciatori forti, ...Quattro squadre in 5 punti: Napoli 36, Milan 35, Inter 34 e Atalanta 31. La quinta, la Roma, a quota 25. La prima considerazione da fare, allora, è che la lotta scudetto è più aperta che mai. La secon ...“E’ mancata la qualità nella gestione della palla nel forcing finale loro, gliel’abbiamo ridata spesso e hanno costruito l’aggressione finale. La mia espulsione? Nel finale sono stato espulso perché h ...