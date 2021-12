Incidente a Napoli, si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 27enne sulle strisce pedonali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è presentato spontaneamente presso gli uffici delreparto di infortunistica stradale della polizia locale di Napoli l'autore dell'investimento a seguito del quale, in via Miano, era... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si è presentato spontaneamente presso gli uffici delreparto di infortunisticalepolizia locale dil'autore dell'investimento a seguito del quale, in via Miano, era...

