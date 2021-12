In Portogallo mega - hub per terza dose (e vaccino antinfluenzale) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I residenti di Lisbona ricevono la terza dose di vaccino anti - Covid presso un grande centro vaccinale in un quartiere centrale della capitale portoghese. Il Portogallo, che conta il tasso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I residenti di Lisbona ricevono ladianti - Covid presso un grande centro vaccinale in un quartiere centrale della capitale portoghese. Il, che conta il tasso di ...

Advertising

chilisummer : RT @andreeeee95: per andare in portogallo servirà un test negativo anche se possessori del super mega pass rafforzato. In piu per andare a… - anam_shivaja : RT @andreeeee95: per andare in portogallo servirà un test negativo anche se possessori del super mega pass rafforzato. In piu per andare a… - AdrianaSpappa : RT @andreeeee95: per andare in portogallo servirà un test negativo anche se possessori del super mega pass rafforzato. In piu per andare a… - gostanello : RT @andreeeee95: per andare in portogallo servirà un test negativo anche se possessori del super mega pass rafforzato. In piu per andare a… - iannetts70 : RT @andreeeee95: per andare in portogallo servirà un test negativo anche se possessori del super mega pass rafforzato. In piu per andare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo mega In Portogallo mega - hub per terza dose (e vaccino antinfluenzale) I residenti di Lisbona ricevono la terza dose di vaccino anti - Covid presso un grande centro vaccinale in un quartiere centrale della capitale portoghese. Il Portogallo, che conta il tasso di vaccinati più alto d'Europa, ha dovuto reintrodurre alcune restrizioni, avviando allo stesso tempo una nuova campagna di vaccinazione di massa. Il direttore del ...

Covid, variante Omicron: 33 casi segnalati in Europa. Tutti asintomatici o con sintomi lievi ... Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo. Tutti i ... Solo l'Oms ha lanciato il super mega allerta globale. Salvo poi fare marcia indietro. "L'...

In Portogallo mega-hub per terza dose (e vaccino antinfluenzale) askanews In Portogallo mega-hub per terza dose (e vaccino antinfluenzale) Roma, 1 dic. (askanews) - I residenti di Lisbona ricevono la terza dose di vaccino anti-Covid presso un grande centro vaccinale in un ...

I residenti di Lisbona ricevono la terza dose di vaccino anti - Covid presso un grande centro vaccinale in un quartiere centrale della capitale portoghese. Il, che conta il tasso di vaccinati più alto d'Europa, ha dovuto reintrodurre alcune restrizioni, avviando allo stesso tempo una nuova campagna di vaccinazione di massa. Il direttore del ...... Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi,. Tutti i ... Solo l'Oms ha lanciato il superallerta globale. Salvo poi fare marcia indietro. "L'...Roma, 1 dic. (askanews) - I residenti di Lisbona ricevono la terza dose di vaccino anti-Covid presso un grande centro vaccinale in un ...