In 10 anni si sono estinte 160 specie animali, dal rinoceronte bianco al rospo dorato e al delfino cinese (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In 10 anni si sono estinte almeno 160 specie. Si tratta di un numero elevato, accertato dalla Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura), ma che probabilmente rappresenta una sottostima, sia per la difficoltà di ricerca sia per la poca conoscenza riguardo alcuni gruppi tassonomici, considerati minori. La lista delle specie scomparse, direttamente o indirettamente, a causa dell'uomo è infatti costantemente da aggiornare. E secondo l'ultimo report del Wwf, "Estinzioni: non mandiamo il pianeta in rosso", siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, con un tasso di estinzione di specie animali e vegetali 1.000 volte superiore a quello naturale. Spesso le specie in declino soffrono a causa di una molteplicità di ...

