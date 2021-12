Imprese in difficoltà per il calo di fatturato causa Covid: a disposizione 400mila euro per ripartire (Di mercoledì 1 dicembre 2021) FABRIANO - Approvato il fondo da 400mila euro per le Imprese fabrianesi che hanno avuto un calo di fatturato causa Covid . Di questi 40mila sono destinate alle attività (massimo 50) che hanno aperto ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 1 dicembre 2021) FABRIANO - Approvato il fondo daper lefabrianesi che hanno avuto undi. Di questi 40mila sono destinate alle attività (massimo 50) che hanno aperto ...

Advertising

EBrugiotti : RT @EBrugiotti: @CanYamanTheKing Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità,spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità… - EBrugiotti : @CanYamanTheKing Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità,spesso le grandi imprese nascono da piccole oppo… - BarbaraQuaresm : Dal 6 dicembre entra in vigore il 'Super Green Pass', una misura governativa orientata ad evitare chiusure che mett… - AgenziaFood : In questo momento di difficoltà l'@IsmeaOfficial mette in campo strumenti per sostenere le imprese agricole marchig… - LavoroNewsfeed : RT @Secondowelfare: Secondo le stime di @CislNazionale nel 2020 la #contrattazione del #WelfareAziendale si è ridotta a causa delle #pandem… -