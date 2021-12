IL TRIANGOLO PERICOLOSO DELLO SHOPPING NATALIZIO | TRUFFE | SOCIAL MEDIA E PROBLEMI DI APPROVIGIONAMENTO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, inizia la frenetica stagioneper trovare e acquisire il regalo tanto desiderato. Quest’anno, a seconda di cosa stai cercando di acquistare, potrebbe presentare alcune sfide molto significative. Una Sony PlayStation 5, ad esempio, è uno degli innumerevoli prodotti che sono stati gravemente colpiti dalla carenza di chip e una rapida ricerca su Google per trovare lo stock disponibile ti presenterà cartellini dei prezzi due volte più alti del prezzo al dettaglio suggerito dal produttore. Molti articoli elettronici scarseggiano a causa dell’aumento della domanda mondiale durante la pandemia di webcam, laptop, tablet e altri dispositivi necessari per lavorare o studiare efficacemente da casa. Le aziende manifatturiere di semiconduttori hanno visto un aumento della domanda in un momento in cui la ...