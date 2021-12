Il Sassuolo impone il pari al Napoli 2-2 | Milan tutto facile

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilpareggia a2-2, ilvince a Marassi contro il Genoa 3-0. La sfida a distanza tra la capolista ed i rossoneri si conclude a vantaggio della formazione di Pioli che rosicchia due punti agli azzurri che potevano essere anche tre se il Var non avesse annullato il gol del 3-2 segnato in pieno recupero dagli emiliani sotto 2-0 a un quarto d'ora dalla fine.Spalletti resta al primo posto solitario della classifica mae Inter si avvicinano rispettivamente a -1 e -2. Sblocca Fabian Ruiz a inizio ripresa, poi bis di Mertens. Ad un quarto d'ora dalla fineavanti 2-0. Qui comincia la rimonta dei padroni di casa. Con una (bellissima) rete Scamacca riapre il match.definitivo firmato da Ferrari all'89'. Nel finale espulso Spalletti e gol annullato dal Var a ...

Serie A: il Milan cade ancora, il Sassuolo vince 3-1 a S.Siro Il Bologna si impone 1-0 alla Spezia con rigore Arnautovic

In questa 15giornata di campionato il Bologna sisulla Roma per 1 - 0. Mentre l'Inter vince per 2 - 0 contro lo Spezia al Meazza. Vince anche il Milan, per 0 - 3 sul Genoa, mentre- Napoli si conclude sul 2 - 2 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS ......di casa Alice La Juventus vincein casa della Salernitana Fiorentina siper 31 la Sampdoria verona - cagliari 00 oggi altri 4 mesi Inter feste Bologna Roma 18:30 Genoa Milan eNapoli ...Il Napoli si fa rimontare sul campo del Sassuolo, paga gli infortuni e l'idea di aver già vinto. Ecco le pagelle di IamNaples.it: ...(askanews) - Il Napoli pareggia a Sassuolo 2-2, il Milan vince a Marassi contro il Genoa 3-0. La sfida a distanza tra la capolista ed i rossoneri si conclude a vantaggio della formazione di Pioli che ...