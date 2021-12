Il retroscena: Vlahovic e il futuro, saranno commissioni da 10 milioni. Le ultime su Ikoné, Berardi e Mayoral (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dusan Vlahovic sempre in copertina: è abbastanza chiaro, per non dire chiarissimo, che oggi non esistono le condizioni per modificare gli scenari. Il serbo non vuole rinnovare, malgrado una proposta molto ricca di Commisso, intende andar via prima della scadenza del contratto nel 2023, nel frattempo sta svolgendo con grande professionalità il suo lavoro. Abbiamo aggiunto che a gennaio la situazione è complicata, possibile che si vada a un rinvio a giugno: la Juve vorrebbe ma Commisso no, le inglesi spingono (Tottenham in testa, anche il Liverpool potrebbe entrare in scena), una spagnola resiste (l’Atletico Madrid), sarà un bel balletto. Intanto, una cosa è sicura: sulle commissioni si viaggerà in doppia cifra, almeno 10 milioni, e di questo particolare dovrà tenere conto chi ha intenzione di assicurarsi il cartellino di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dusansempre in copertina: è abbastanza chiaro, per non dire chiarissimo, che oggi non esistono le condizioni per modificare gli scenari. Il serbo non vuole rinnovare, malgrado una proposta molto ricca di Commisso, intende andar via prima della scadenza del contratto nel 2023, nel frattempo sta svolgendo con grande professionalità il suo lavoro. Abbiamo aggiunto che a gennaio la situazione è complicata, possibile che si vada a un rinvio a giugno: la Juve vorrebbe ma Commisso no, le inglesi spingono (Tottenham in testa, anche il Liverpool potrebbe entrare in scena), una spagnola resiste (l’Atletico Madrid), sarà un bel balletto. Intanto, una cosa è sicura: sullesi viaggerà in doppia cifra, almeno 10, e di questo particolare dovrà tenere conto chi ha intenzione di assicurarsi il cartellino di ...

Il retroscena: Vlahovic e il futuro, saranno commissioni da 10 milioni. Le ultime su Ikoné, Berardi e Mayoral alfredopedulla.com Dusan Vlahovic, Juventus superata: una big si fa avanti sul serio L'Arsenal sta per offrire alla Fiorentina 85 milioni di euro per il cartellino di Dusan Vlahovic: i Gunners lo vogliono portare immediatamente in Premier League a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sp ...

Inter, viaggio di Marotta in estate per Vlahovic: “C’è una cosa che Commisso ha apprezzato” Ma il forte interessamento dell'ad nei confronti del classe 2000 non è nuovo, anzi: c'è infatti un interessante retroscena raccontato da Calciomercato.com. Marotta ne aveva individuato immediatamente ...

