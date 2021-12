Il Napoli visto da Ottavio Bianchi: "È il grande favorito" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Il 2021 si è tinto di azzurro con il trionfo agli europei di calcio e la pioggia di successi alle Olimpiadi, ma azzurro potrebbe diventare a maggio anche il colore dominante della serie A. Ne è convinto l'ex allenatore Ottavio Bianchi che alla guida del Napoli conquistò il primo scudetto insieme a Diego Armando Maradona e adesso lo vede "grande favorito" per riportare il tricolore in città a distanza di 35 anni. "Sono anni ormai che il Napoli è nelle prime posizioni e compete per il titolo", sottolinea il mister bresciano intervistato dall'AGI, "di solito quando una squadra si ritrova spesso in volata prima o poi azzecca lo sprint e vince. Mi sembra che quest'anno in particolare non manchi nulla: c'è una forte organizzazione, una rosa solida ben coperta in tutti i reparti, ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Il 2021 si è tinto di azzurro con il trionfo agli europei di calcio e la pioggia di successi alle Olimpiadi, ma azzurro potrebbe diventare a maggio anche il colore dominante della serie A. Ne è convinto l'ex allenatoreche alla guida delconquistò il primo scudetto insieme a Diego Armando Maradona e adesso lo vede "" per riportare il tricolore in città a distanza di 35 anni. "Sono anni ormai che ilè nelle prime posizioni e compete per il titolo", sottolinea il mister bresciano intervistato dall'AGI, "di solito quando una squadra si ritrova spesso in volata prima o poi azzecca lo sprint e vince. Mi sembra che quest'anno in particolare non manchi nulla: c'è una forte organizzazione, una rosa solida ben coperta in tutti i reparti, ...

