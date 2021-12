Il dramma dopo il film Tutto il mio folle amore | Giulia morta nell’incidente

Leggi su ck12

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)non ce l’ha fatta mentre Alberto per fortunail ricovero è stato dimesso: il legame con la pellicola di Salvatores Ebbe un lieto fine la storia di Alberto Antonello. Due anni faun tremendo incidente è sopravvissuto, dovendo però affrontare la morte della sua amataZandarin (foto Facebook)Il 19enne fu ricoverato 1 novembre 2019 a causa di un incidente stradale a Musile di Piave, in provincia di Venezia. Lei,Zandarin di anni 18, non sopravvisse. Alberto è stato anche in coma farmacologico per quattro giorni. Risvegliato dai medici il 5 novembre,due settimane fu dimesso ma non prima di essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. POTREBBE INTERESSANTI ...