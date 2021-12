Il cinema indiano protagonista a Firenze con il RiverToRiverFIFFestival (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto pronto per la 21° edizione del River to River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia che racconta il volto dell’India contemporanea, ideato e diretto da Selvaggia Velo, che prenderà il via il prossimo 3 dicembre a Firenze, per concludersi l’8 Dicembre. Storie di riscatto, di coraggio che porta al cambiamento, di empowerment femminile a partire dall’immagine scelta per il manifesto: una donna quale simbolo di vita e rinascita. È questo il messaggio che il festival fa proprio. “Finalmente siamo tornati in sala. La modalità online può essere utile e comoda, ma ritrovarsi al cinema è un’altra cosa, e siamo felici di avere entrambe le opzioni quest’anno. Il volto di donna sul manifesto per noi è simbolo di rinascita, credo che tutti ne abbiamo bisogno. Ringrazio tutti i partner e le istituzioni per continuare a credere in ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutto pronto per la 21° edizione del River to River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia che racconta il volto dell’India contemporanea, ideato e diretto da Selvaggia Velo, che prenderà il via il prossimo 3 dicembre a, per concludersi l’8 Dicembre. Storie di riscatto, di coraggio che porta al cambiamento, di empowerment femminile a partire dall’immagine scelta per il manifesto: una donna quale simbolo di vita e rinascita. È questo il messaggio che il festival fa proprio. “Finalmente siamo tornati in sala. La modalità online può essere utile e comoda, ma ritrovarsi alè un’altra cosa, e siamo felici di avere entrambe le opzioni quest’anno. Il volto di donna sul manifesto per noi è simbolo di rinascita, credo che tutti ne abbiamo bisogno. Ringrazio tutti i partner e le istituzioni per continuare a credere in ...

