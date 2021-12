Il caso SS Crocifisso arriva a Roma, esposto al Cardinale Bassetti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In relazione alla notizia relativa all’ex presidente della Confraternita del SS Crocifisso di Monreale, Valentino Mirto, che ha ritirato la propria candidatura alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, l’avvocato Francesco Troia ha fatto sapere che ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione formale né in merito al ritiro della candidatura e nemmeno in merito (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In relazione alla notizia relativa all’ex presidente della Confraternita del SSdi Monreale, Valentino Mirto, che ha ritirato la propria candidatura alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, l’avvocato Francesco Troia ha fatto sapere che ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione formale né in merito al ritiro della candidatura e nemmeno in merito (Monrealelive.it)

Ultime Notizie dalla rete : caso Crocifisso Caso Confraternita SS Crocifisso, Valentino Mirto ritira la candidatura MONREALE - L'ex presidente della Confraternita del SS Crocifisso di Monreale, Valentino Mirto, ha rinunciato alla candidatura alla Confederazione delle Confraternite. La notizia è stata confermata a MonrealeLive da fonti interne alla Chiesa di Monreale. ...

Il caso SS Crocifisso arriva a Roma, esposto al Cardinale Bassetti

