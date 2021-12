Il caso che potrebbe ribaltare la legge sull’aborto negli Stati Uniti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Mississippi chiede di riconoscere una legge che vieta di abortire dopo 15 settimane, e le conseguenze potrebbero essere molto ampie Leggi su ilpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Mississippi chiede di riconoscere unache vieta di abortire dopo 15 settimane, e le conseguenzero essere molto ampie

Advertising

borghi_claudio : Con questi dati direi che è il caso di sospendere immediatamente l'uso del vaccino Pfizer per i minorenni o quanto… - CarloCalenda : Non credo che ci sia un altro partito che abbia raggirato gli elettori quanto il M5S. Per molti italiani che, a tor… - romeoagresti : È durata circa tre ore l’audizione di #Arrivabene presso la Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che coinvo… - Mibavi1 : RT @borghi_claudio: Con questi dati direi che è il caso di sospendere immediatamente l'uso del vaccino Pfizer per i minorenni o quanto meno… - emilio05714955 : RT @Lorenzo62752880: A Fuori dal Coro fanno vedere che a Londra si vive senza restrizioni, senza allarmismi e soprattutto senza nessun pass… -