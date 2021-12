Il 14 dicembre è la ' Giornata nazionale della prevenzione sismica'

Advertising

istsupsan : ???Il Primo Dicembre è Giornata Mondiale di lotta contro l’#AIDS ??Telefono Verde AIDS e IST – ISS 800 861061 opera… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il primo dicembre Giornata mondiale contro l'Aids. Che cos'è e come trattare la malattia innescata dal viru… - LoredanaBerte : Oggi 1 Dicembre è la Giornata mondiale contro l’AIDS??? In questa foto ero con il mio grande amico Leonardo Pastore,… - nickginetti : 'Oggi 1 Dicembre giornata mondiale contro l'AIDS' #Pomeriggio5 - peppiniellopz : RT @FdD_Roma: Sabato 4 dicembre 2021. Una giornata di lotta politica contro il Governo del Vile Affarista e le sue istanze antidemocratic… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre Giornata

La Difesa del Popolo

In Italia c'è ancora tanta disinformazione e impreparazione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili. Il primoricorre laMondiale contro l'Aids; a 40 anni dalla diffusione del virus HIV nel mondo, informazione e prevenzione si confermano due cardini fondamentali per affrontare qualsiasi ...La gara in questione rientra tra le tre partite ache può trasmettere l'emittente ... La partita in programma mercoledì 1alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida ...Milano, 1° dicembre 2021. Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello ...Firenze, 1 dicembre 2021 - La neve ha fatto capolino in Toscana negli ultimi giorni, per ora solo in montagna mentre in pianura c'è stata solo una notte sottozero con più attenz ...