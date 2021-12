Il 14 dicembre è la ‘Giornata nazionale della prevenzione sismica’ (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli architetti ppc annunciano la 4a edizione della ‘Giornata nazionale della prevenzione sismica’, in programma martedì 14 dicembre. L’iniziativa sul tema della prevenzione sismica – con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei rettori università italiane, Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica ed Enea ed in collaborazione con Ance – è la più importante in ambito istituzionale e professionale: nasce in forma congiunta per favorire la cultura della prevenzione e un concreto miglioramento delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fondazione Inarcassa, Consigliodegli ingegneri e Consigliodegli architetti ppc annunciano la 4a edizione, in programma martedì 14. L’iniziativa sul temasismica – con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei rettori università italiane, Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica ed Enea ed in collaborazione con Ance – è la più importante in ambito istituzionale e professionale: nasce in forma congiunta per favorire la culturae un concreto miglioramento delle ...

