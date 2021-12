Ibrahimovic: «Oggi la squadra aveva fame di vincere. Come si alza così il livello? Firma Ibra e ti porta la magia» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel post partita di Genoa-MIlan, ai microfoni di Dazn l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic. «Oggi è una grande prestazione da parte nostra, abbiamo deciso dall’inizio che dovevamo vincere, era la prima partita in cui la squadra aveva grande voglia e fame, abbiamo dimostrato che le ultime due partite non andavano bene se volevamo tornare alle vittorie che vogliamo». così si arriva lontano? «La squadra è giovane e ha grande voglia, è pronta per fare sacrifici, ha tanta fame, di crescere e di lavorare e con obiettivi, e con quelli si va avanti. E poi da quando sono arrivato io la squadra ha più esperienza». Come si fa in due anni ad alzare così il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel post partita di Genoa-MIlan, ai microfoni di Dazn l’attaccante rossonero Zlatan. «è una grande prestazione da parte nostra, abbiamo deciso dall’inizio che dovevamo, era la prima partita in cui lagrande voglia e, abbiamo dimostrato che le ultime due partite non andavano bene se volevamo tornare alle vittorie che vogliamo».si arriva lontano? «Laè giovane e ha grande voglia, è pronta per fare sacrifici, ha tanta, di crescere e di lavorare e con obiettivi, e con quelli si va avanti. E poi da quando sono arrivato io laha più esperienza».si fa in due anni adreil ...

