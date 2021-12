Advertising

infoitsport : Zlatan Ibrahimovic striglia Gianluigi Donnarumma. Bordate anche a Lukaku e Materazzi - infoitsport : Ibrahimovic: “Donnarumma? Se il Milan gli avesse dato quel che chiedeva…” - milansette : Ibrahimovic: 'Donnarumma sarebbe rimasto al Milan se gli avessero dato quello che chiedeva' - Sportmediaset - infoitsport : Ibrahimovic: 'Se gli avessero dato quel che chiedeva Donnarumma sarebbe rimasto al Milan' - PandArancio : RT @sportmediaset: #Ibrahimovic: 'Donnarumma sarebbe rimasto al Milan se gli avessero dato quello che chiedeva'. #SportMediaset https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Donnarumma

Zlatanha ancora voglia di scrivere tante pagine della sua carriera, nonostante i 40 anni. In ... 'è fortissimo, Mbappé lasci Parigi' Il grande ex Sheva: "Contro il Milan devo ...ha aperto poi diverse parentesi sugli uomini che ha incontrato in Italia nella sua ... Mentre sull'addio dial Milan ha affermato: ' Gigio è un grandissimo portiere. Se gli ...Donnarumma panchinaro al Psg, interviene in gamba tesa Ibrahimovic, che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole ...La società rossonera è a lavoro per cercare il sostituto ideale di Ibrahimovic, che a oggi è lontano dal prolungamento di contratto.