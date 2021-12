Ibra e doppietta Messias | Milan vince 3-0 in casa Genoa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ilriparte dopo le due sconfitte consecutive imponendosi senza grossa fatica al Ferraris per 3-0 su unin difficoltà, complici anche le tante assenze. Per i rossoneri arriva un successo che permette loro di scavalcare nuovamente l'Inter al secondo posto e di avvicinare la capolista Napoli, ora distante un solo punto. Ilrimane invece in zona retrocessione in terzultima posizione a quota 10. La partita si apre dopo pochi secondi con un infortunio accorso a Kjaer, costretto a uscire dal campo in barella per un problema al ginocchio che sembra serio. I rossoneri non si lasciano condizionare e vanno subito in pressione passando in vantaggio al 10? grazie a una bella punizione a giro nell'angolino dihimovic. Non perfetto però nell'occasione il posizionamento della barriera scelto ...