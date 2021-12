I Mötley Crüe vendono il loro intero catalogo per 150 milioni di dollari (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ormai la vendita da parte degli artisti del proprio catalogo discografico è una novità degli ultimi tempi, decisione anche figlia dello stop ai tour imposto dalla pandemia nel 2020. Secondo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ormai la vendita da parte degli artisti del propriodiscografico è una novità degli ultimi tempi, decisione anche figlia dello stop ai tour imposto dalla pandemia nel 2020. Secondo quanto ...

Advertising

AlessioCamaroto : I MÖTLEY CRÜE VENDONO IL LORO CATALOGO MUSICALE PER 150 MILIONI DI DOLLARI. TUTTI I DETTAGLI - truemetalonline : Mötley Crüe: John Corabi, 'Il ritratto di me su The Dirt è un insulto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mötley Crüe I Mötley Crüe vendono il loro intero catalogo per 150 milioni di dollari Ormai la vendita da parte degli artisti del proprio catalogo discografico è una novità degli ultimi tempi, decisione anche figlia dello stop ai tour imposto dalla pandemia nel 2020. Secondo quanto ...

√ Motley Crue, a BMG il catalogo dei master Con una nota ufficiale BMG ha fatto sapere di aver acquisito il catalogo di musica registrata dei Motley Crue : come riferito dalla stessa azienda tedesca guidata dall'ad Hartwig Masuch, l'operazione ...

Ormai la vendita da parte degli artisti del proprio catalogo discografico è una novità degli ultimi tempi, decisione anche figlia dello stop ai tour imposto dalla pandemia nel 2020. Secondo quanto ...Con una nota ufficiale BMG ha fatto sapere di aver acquisito il catalogo di musica registrata dei Motley Crue : come riferito dalla stessa azienda tedesca guidata dall'ad Hartwig Masuch, l'operazione ...