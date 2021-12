I beauty look più glamour ai British Fashion Awards 2021 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il red carpet è sempre un’ottima occasione per fare scorpacciata di consigli beauty. E, in occasione dei British Fashion Awards, le celebrità hanno colto l’occasione per lanciare e seguire tendenze in termini di hairstyling e make-up. La cerimonia si è svolta il 29 novembre a Londra e tantissimi VIP hanno sfilato sul tappeto rosso giocando con acconciature e make-up da imitare, soprattutto in vista delle vacanze natalizie. Ad esempio, tra i beauty look più belli della serata spicca quello retrò di Adriana Lima. La top model ha sfoggiato un bob ondulato effetto Old Hollywood risaltando ancor di più il nero corvino lucente. Anche il ciuffo, rigorosamente di lato, segue il volume della chioma. Lato make-up, la modella ha evitato di appesantire lo sguardo con un leggero smokey eye in oro ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il red carpet è sempre un’ottima occasione per fare scorpacciata di consigli. E, in occasione dei, le celebrità hanno colto l’occasione per lanciare e seguire tendenze in termini di hairstyling e make-up. La cerimonia si è svolta il 29 novembre a Londra e tantissimi VIP hanno sfilato sul tappeto rosso giocando con acconciature e make-up da imitare, soprattutto in vista delle vacanze natalizie. Ad esempio, tra ipiù belli della serata spicca quello retrò di Adriana Lima. La top model ha sfoggiato un bob ondulato effetto Old Hollywood risaltando ancor di più il nero corvino lucente. Anche il ciuffo, rigorosamente di lato, segue il volume della chioma. Lato make-up, la modella ha evitato di appesantire lo sguardo con un leggero smokey eye in oro ...

