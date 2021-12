"Ho avuto il Covid e ora tutto sa di benzina e uova marce. Ragazzi vaccinatevi" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Mangio uova marce e bevo benzina da una settimana. Il Covid mi ha fatto perdere l’olfatto e il gusto e da quando li ho riacquistati, ogni cibo ha un unico sapore, disgustoso. Sono vaccinato e rispondo a chi ora mi chiede ‘allora a che serve il vaccino se ti sei ammalato?’ Serve che ho 23 anni e mi ha evitato il ricovero o addirittura di finire in terapia intensiva”. Sono le parole di Domenico, uno studente universitario che vive a Palermo impegnato con il servizio civile. Come scrive il quotidiano La Repubblica, Domenico si è vaccinato a giugno con il monodose J&J e alla fine di agosto ha contratto il Covid. È rimasto per oltre un mese positivo e quindi in isolamento, lontano dalla sua famiglia e dagli amici. Neppure il Long Covid l’ha risparmiato: da settembre si ritrova a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Mangioe bevoda una settimana. Ilmi ha fatto perdere l’olfatto e il gusto e da quando li ho riacquistati, ogni cibo ha un unico sapore, disgustoso. Sono vaccinato e rispondo a chi ora mi chiede ‘allora a che serve il vaccino se ti sei ammalato?’ Serve che ho 23 anni e mi ha evitato il ricovero o addirittura di finire in terapia intensiva”. Sono le parole di Domenico, uno studente universitario che vive a Palermo impegnato con il servizio civile. Come scrive il quotidiano La Repubblica, Domenico si è vaccinato a giugno con il monodose J&J e alla fine di agosto ha contratto il. È rimasto per oltre un mese positivo e quindi in isolamento, lontano dalla sua famiglia e dagli amici. Neppure il Longl’ha risparmiato: da settembre si ritrova a ...

