Highlights e gol Aston Villa-Manchester City 1-2, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Aston Villa-Manchester City, valida per la 14esima giornata della Premier League 2021/2022. Sfida che si preannunciava insidiosa per gli uomini di Guardiola, e così è stato. Dopo essere andati al riposo sul doppio vantaggio per gli ospiti, infatti, i padroni di casa hanno dimezzato lo svantaggio a inizio ripresa, non riuscendo però a trovare la via del pareggio: il risultato finale recita 1-2. Ecco quindi le azioni salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, valida per la 14esima giornata della. Sfida che si preannunciava insidiosa per gli uomini di Guardiola, e così è stato. Dopo essere andati al riposo sul doppio vantaggio per gli ospiti, infatti, i padroni di casa hanno dimezzato lo svantaggio a inizio ripresa, non riuscendo però a trovare la via del pareggio: il risultato finale recita 1-2. Ecco quindi le azioni salienti del match. SportFace.

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - JuventusFCYouth : #Under19 | Una super azione per il gol del 3-0 ?? Gli highlights di #ChelseaJuve di #UYL: vittoria che vale il pri… - sportli26181512 : Cittadella-Como 2-2: video, gol e highlights: Il Como rimonta due gol, Cittadella beffato in casa: decisivo un rigo… - andreastoolbox : Cittadella Como 2-2: video, gol e highlights | Sky Sport - sportface2016 : #PremierLeague, il video con gli highlights di #EvertonLiverpool -