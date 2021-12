(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. - (Adnkronos Salute) - “Per quanto riguarda l'obiettivo, posto dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di eliminare l'Hcvil, l'Italia ha vissuto un periodo in cui era assolutamente in linea visto il grande numero di casi che sono stati avviati verso un trattamento con farmaci ad azione diretta contro il virus dell'epatite C. Si può presumere che 230mila italiani si sono liberati in modo definitivo dal virus, compresi numerosi cirrotici che hanno fermato la progressione di una malattia che li avrebbe potuti portare a un esito infausto”. Così Massimo, ex direttore di Malattie Infettive all''ospedale Sacco di Milano, ospite al XX Congresso nazionale Simit sulle malattie infettive e tropicali. La lotta all'epatite C ha avuto però un rallentamento: “Questo è stato certamente un grande risultato, ma nel ...

Advertising

BLIND_DATA24 : Hcv eradicato entro 2030? Galli: 'Covid ha rallentato traguardo' - telodogratis : Hcv eradicato entro 2030? Galli: “Covid ha rallentato traguardo” - italiaserait : Hcv eradicato entro 2030? Galli: “Covid ha rallentato traguardo” - TV7Benevento : Hcv eradicato entro 2030? Galli: 'Covid ha rallentato traguardo'... - fisco24_info : Hcv eradicato entro 2030? Galli: 'Covid ha rallentato traguardo': “Per quanto riguarda l’obiettivo, posto dall’Orga… -

Ultime Notizie dalla rete : Hcv eradicato

Adnkronos

... "DAL 2015 OLTRE 1.000 I PAZIENTI TRATTATI, VIRUSQUASI NEL 100% DEI CASI' Taranto - 'La ... vale a dire l'eradicazione per il 2030 dell''. Ad affermarlo è la Dottoressa Vincenza Cinzia ...... "DAL 2015 OLTRE 1.000 I PAZIENTI TRATTATI, VIRUSQUASI NEL 100% DEI CASI' Taranto - 'La ... vale a dire l'eradicazione per il 2030 dell''. Ad affermarlo è la Dottoressa Vincenza Cinzia ...“Per quanto riguarda l’obiettivo, posto dall’Organizzazione mondiale della Sanità, di eliminare l’Hcv entro il 2030, l’Italia ha vissuto un periodo in cui era assolutamente in linea visto il grande nu ...“Per affrontare l’epatite C ad oggi sono rimaste fondamentalmente due terapie di combinazione, molto ben tollerate, che possono permettere la guarigione in tempo rapido. Per questo il problema princip ...